5 فيتامينات تمنع الشيخوخة وتقوم "بما هو مستحيل" لعمليات التجميل

ينفق الكثير من المواطنين الأموال على عمليات التجميل من أجل القيام "بما هو مستحيل" أي عودة الشباب، حيث قد تعيد تلك العمليات بعض ملامح الشباب إلى الوجه، أو تحديدا إلى البشرة، من خلال عمليات الشد، لكن الخلايا التي تتكون منها تلك البشرة وخلايا جسمنا لا تتأثر بهذه العملية، لأن أعمارها لا تتغير مع عميات الشد تلك.

لكن على الرغم من أن عمليات التجميل لا تستطع التأثير على خلايا الإنسان، إلا أن النظام الغذائي، يؤثر وبشكل مباشر على أداء الخلايا وأعضاء الإنسان، حيث تدخل الفيتامينات والمعادن في الوظائف الرئيسية التي ينفذها ومنها عملية الاستقلاب وغيرها من العمليات الحيوية بالنسبة للجسم، لذلك قد تقوم بعض الفيتامينات في نظامنا الغذائي "بما هو مستحيل" بالنسبة لعمليات التجميل لأنها تؤثر بشكل مباشر على الخلايا والأعضاء.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، فقد أكد العلماء وجود 5 فيتامينات مرتبطة بشكل مباشر بمنح أو الحد من سرعة عملية شيخوخة الإنسان بسبب تأثيراتها المباشرة على الخلايا وعلى الأعضاء، وهذه الفيتامينات هي:

1- "فيتامين د"... مهام بعيدة عن المناعة وضرورية للشباب

أشارت الكثير من الدراسات إلى فوائد "فيتامين د" على جهاز المناعة، لكنها أهملت أحد أهم أدواره الرئيسية، وهي منع هشاشة العظام.

ويساعد "فيتامين د" الجسم على امتصاص الكالسيوم، حيث يدخل الأخير في عملية دعم وترميم العظام بشكل مباشر وبناء كثافة العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يعد "فيتامين د" من أهم العناصر الداعمة لعملية التمثيل الغذائي في العضلات، والتي تنخفض مع تقدم العمر، لذلك فإن دعم الإنسان بهذا الفيتامين يجنب الإنسان التراجع في الكتلة العضلية.

تؤكد أغلب الدراسات أن "فيتامين سي" من أهم مضادات الأكسدة القوية المعروفة، وهي توفر الدعم المناعي، وتمنع الجذور الحرة المسؤولة عن الكثير من الأضرار لجسم الإنسان.

لكن هناك مهمة أخرى لـ"فيتامين سي"، وهي إنتاج الكولاجين، وهو أحد البروتينات التي تحافظ على نضارة البشرة ومسؤول عن الشباب بشكل رئيسي.

وفقًا لدراسة ومراجعة علمية أجريت عام 2021 منشورة في مجلة "Molecular Biology Reports"، يمكن لـ"فيتامين سي" أيضًا أن يحمي من تقصير "التيلوميرات"، وهي أجزاء من الكروموسوم تحتوي على معلومات الحمض النووي وتصبح أقصر مع تقدم العمر.

3- "فيتامين ك"... يعمل كمضاد لمتلازمات مرتبطة بالعمر

أشار باحثون في مراجعة علمية كبيرة شملت عدة دراسات نُشرت في عام 2021 في مجلة مضادات الأكسدة، إلى أن الأبحاث "أظهرت أن فيتامين ك هو عامل مساعد وحيوي في تنشيط العديد من البروتينات التي تعمل ضد المتلازمات المرتبطة بالعمر".

وقال العلماء في دراستهم، إنه من بين فوائد "فيتامين ك": "أنه يساعد في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين ومحاربة السرطان".

4- "فيتامين أ"..."الريتينويد" المعيار الذهبي للبشرة

يعتبر "فيتامين أ" هو أساس مركب "الريتينويد"، وهو المعيار الذهبي للعناية بالبشرة المضادة للشيخوخة، كما وصفه المقال.

وتشير الدراسات إلى أن بعض المركبات التي يتم وصفها في العيادات الطبية مثل تركية "Retin-A" بالإضافة إلى بعض المنتجات التي تحتوي على الريتينول، وهو المسؤول عن زيادة تجدد خلايا الجلد وتنعيم الخطوط الدقيقة وتقليل التجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين ويسهم هذا الفيتامين في دعمها.

بالإضافة إلى دور "فيتامين أ" في دعم الجلد والحد من شيخوخته، يلعب هذا الفيتامين دورا محوريا في الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك دعم أجزاء الدماغ المخصصة للذاكرة والتعلم.

5- "فيتامين هـ"... داعم الشيخوخة الصحية

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار والتي قد يلعب دورا محوريا في تقديم شيخوخة صحية هي "فيتامينات هـ".

وجدت بعض الأبحاث أنه قد يكون لـ"فيتامين هـ" فوائد بعملية حماية الأعصاب، مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وقلب الإنسان.