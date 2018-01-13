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16:36 13 يناير/ كانون الثاني 2018
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    السعودية تسمح للمرأة ولأول مرة بدخول استاد رياضي في اليوم الوطني، الرياض

    أميرة سعودية بين جماهير ملعب "الجوهرة"

    © AFP 2018/ Fayez Nureldine
    رياضة
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    شهد ملعب الجوهرة في جدة، مساء أمس الجمعه، أول حضور نسائي داخل ملاعب كرة القدم بشكل رسمي، ورصدت الكاميرات شكل التواجد وأبرز ملامحه.

    سعوديات خلال تجمع في الرياض
    © REUTERS/ Faisal Nasser
    الأميرة ريما تعلق على دخول نساء السعودية إلى الملاعب
    وحرصت وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على حضور المباراة والتواجد بين الجماهير، والتُقطت لها عدة صور في المدرجات.

    ورصد مقطع فيديو جانباً من تفاعل العائلات الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (استاد الجوهرة) لمشاهدة مباراة الأهلي والباطن، كما شوهدت العائلات، التي يُـسمح لها بحضور الملاعب لأول مرة، وهي تتفاعل وتهتف بحماس عندما تُنادي أسماء اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لنادي الأهلي.

    وكانت الحكومة السعودية، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستضع حداً للحظر القائم منذ زمن طويل، على الأقل في 3 استادات كبداية، وستكون هناك أقسام خاصة لجماهير النساء في ملاعب الرياض وجدة ومدينة الدمام الشرقية.

    ويعمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تخفيف القيود المفروضة على النساء، ومن المقرر أيضاً رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في يونيو/ حزيران المقبل.

    ​تسليم التذاكر المجانية للفائزين بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود في أستاد الجوهرة#الخطوط_السعودية

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