أميرة سعودية بين جماهير ملعب "الجوهرة"

شهد ملعب الجوهرة في جدة، مساء أمس الجمعه، أول حضور نسائي داخل ملاعب كرة القدم بشكل رسمي، ورصدت الكاميرات شكل التواجد وأبرز ملامحه.

© REUTERS/ Faisal Nasser الأميرة ريما تعلق على دخول نساء السعودية إلى الملاعب

وحرصت وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على حضور المباراة والتواجد بين الجماهير، والتُقطت لها عدة صور في المدرجات.

ورصد مقطع فيديو جانباً من تفاعل العائلات الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (استاد الجوهرة) لمشاهدة مباراة الأهلي والباطن، كما شوهدت العائلات، التي يُـسمح لها بحضور الملاعب لأول مرة، وهي تتفاعل وتهتف بحماس عندما تُنادي أسماء اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لنادي الأهلي.

وكانت الحكومة السعودية، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستضع حداً للحظر القائم منذ زمن طويل، على الأقل في 3 استادات كبداية، وستكون هناك أقسام خاصة لجماهير النساء في ملاعب الرياض وجدة ومدينة الدمام الشرقية.

ويعمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تخفيف القيود المفروضة على النساء، ومن المقرر أيضاً رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في يونيو/ حزيران المقبل.

📷 — تكريم سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أثناء حضورها مباراة #الأهلي_الباطن والتي شهدت أول تواجد للعائلات في مباريات #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Yl9CQsG9JM — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 12, 2018

​تسليم التذاكر المجانية للفائزين بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود في أستاد الجوهرة#الخطوط_السعودية⁩

​