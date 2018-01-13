أميرة سعودية بين جماهير ملعب "الجوهرة"

ورصد مقطع فيديو جانباً من تفاعل العائلات الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (استاد الجوهرة) لمشاهدة مباراة الأهلي والباطن، كما شوهدت العائلات، التي يُـسمح لها بحضور الملاعب لأول مرة، وهي تتفاعل وتهتف بحماس عندما تُنادي أسماء اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لنادي الأهلي.
وكانت الحكومة السعودية، أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستضع حداً للحظر القائم منذ زمن طويل، على الأقل في 3 استادات كبداية، وستكون هناك أقسام خاصة لجماهير النساء في ملاعب الرياض وجدة ومدينة الدمام الشرقية.
ويعمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تخفيف القيود المفروضة على النساء، ومن المقرر أيضاً رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات في يونيو/ حزيران المقبل.
📷 — تكريم سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أثناء حضورها مباراة #الأهلي_الباطن والتي شهدت أول تواجد للعائلات في مباريات #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Yl9CQsG9JM— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 12, 2018
تسليم التذاكر المجانية للفائزين بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود في أستاد الجوهرة#الخطوط_السعودية
#مشجع_ومشجعة_السعودية— SAUDIA Fans|مشجع و مشجعة السعودية (@Saudia_fan) ١٢ يناير، ٢٠١٨
#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/2hfEzox7EF
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