حمى كأس العالم تدفع شابين برازيليين للسفر إلى روسيا على متن سيارة "خنفساء" عمرها 50 عاما

تجتاح حمى كأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي مختلف الفئات العمرية من شتى الأعراق والقارات، الأمر الذي دفع شابين برازيليين من التخطيط لزيارة روسيا بواسطة سيارتهما القديمة من نوع فورد وتعرف باسم "الخنفساء" ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1968.

© Sputnik. Sergey Pyatakov أسعار الفنادق خلال كأس العالم 2018 تحت رقابة حكومة العاصمة موسكو

المصور ناورو جونيور وصديقه كايا باسسوس قررا السفر إلى روسيا وزيارة المدن الـ11 المستضيفة لمبارايات البطولة.

ويهدفان من خلال الرحلة عرض سيارتهما من نوع فورد وتعرف باسم "خنفساء" ويعود تصنيعها لعام 1968، كما ويرغبان بمتابعة مبارايات المنتخب البرازيلي.

ناورو الذي تحدث في تصريح حصري لـ"سبوتنيك" تابع قائلا: "لدينا أحلام كثيرة ولكن القليل من المال، وإذا اضطر الأمر سننام في السيارة".

كما سنقوم بأنفسنا بتحضير الطعام.

ناورو تحدث عن الطريق الذي ستقطعه السيارة حيث ستنتقل على متن سفينة إلى ألمانية ومن هناك في القطار إلى روسيا.

مشجعان برازيليان يقومان برحلة من البرازيل الى روسيا على متن سيارتهم القديمة لحضور المونديال Nauro Júnior/ Expedição Fuscamerica/ Divulgação

خلال عبور السيارة لجبال الأنديز Daniel Marenco/ Expedição Fuscamerica

كايا باسوس أمام سيارة فورد القديمة Daniel Marenco/ Expedição Fuscamerica/ Divulgação

مشجعان برازيليان يقومان برحلة من البرازيل الى روسيا على متن سيارتهم القديمة لحضور المونديال Felipe Campal/ Expedição Fuscamerica/ Divulgação 1 / 4 Nauro Júnior/ Expedição Fuscamerica/ Divulgação مشجعان برازيليان يقومان برحلة من البرازيل الى روسيا على متن سيارتهم القديمة لحضور المونديال

وأضاف ناورو حول إن كان يتكلم الإنكليزية أو لغة ثانية، ليقول انه يتكلم فقط البرتغالية و الإسبانية و إن اللغة المشتركة في البطولة هي لغة كرة القدم.

وعن الطريق الذي ستقطعه السيارة قال ناورو: أن المسافة المقررة هي 20 ألف كيلومتر، وتحدث عن حلمه بالسفر وحضور كأس العالم، الذي بدأ في عام 1978 عندما طلب من والده

السفر الى هناك من أجل متابعة البطولة من خلال التنقل بهذه السيارة، ليقول له والده بان هذه السيارة قديمة و لاتستطيع قطع مسافة كبيرة.

ولأول مرة في تاريخها سوف تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وسوف تحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.