نيمار يحتفل بعيد ميلاده بحفل صاخب (فيديو+صور)

احتفل النجم البرازيلي ونجم نادي العاصمة الفرنسية نيمار جونيور بعيد ميلاده الـ26 بحضور 150 مدعوا، تقدمهم الأسطورة رونالدو، بالإضافة لـ50 شخصا حضروا من البرازيل على نفقته الخاصة.

© REUTERS/ BENOIT TESSIER نيمار يحدد شرطا وحيدا من أجل الانضمام لريال مدريد

فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصل 50 شخصا لحضور عيد الميلاد قادمين من البرازيل على نفقة نيمار

كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مشاركة سائق سباقات الفورمولا 1 لويس هاميلتون، بالإضافة لحضور مدربه في النادي أوناي إيمري،

وكافاني وعدد من زملاء اللاعب في النادي والمنتخب البرازيلي، كما كان من بين الحضور البرازيلي ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غابرييل خيسوس.

وقد سرقت عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيل غولارت الأضواء في الحفل عندما حضرت برفقة صديقها كيفن تراب حارس النادي الباريسي.

كما كان لافتا رسالة التهنئة التي وجهها النادي السابق للبرازيلي نادي برشلونة والذي هنأ من خلالها اللاعب بعيد ميلاده، على صفحته الخاصة على "تويتر":"صباح الأهداف!!!ميلاد سعيد نيمار جونيور".