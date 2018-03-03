بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزاً على حساب فريق خيتافي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياغو برنابيو في إطار مباريات الجولة (27) من الدوري الإسباني "الليغا".

وسجل غاريث بيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الـ (24)، وأضاف أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للملكي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (46).

وأحرز هدف خيتافي فرنسيسكو بورتيلو من ضربة جزاء في الدقيقة (65).

ورد رونالدو بعد 10 دقائق بالهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة (75).

وبتلك النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة (54) ليحتل المركز (3) في ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة (36) في المرتبة (10).

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز الريال على خيتافي بنتيجة (2-1).