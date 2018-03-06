بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" بباريس، في إطار مبارايات دور الإياب لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.