إسرائيل تتيح للمصريين مشاهدة المونديال مجانا

ووفقا لما جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها على "فيسبوك"، سيقدم طاقم من الإعلاميين بث مباريات المونديال باللغة العربية.

وسيتم بث المباريات في التلفزيون وعبر موقع قناة "مكان" بالتوازي مع البث العادي باللغة العبرية.

وكلفت حقوق البث السلطات الإسرائيلية مبلغ 6.3 مليون يورو، وستتمكن دول الأردن ولبنان ومصر والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجانا، حيث تستقبل أجهزة البث في هذه الدول قنوات التلفزيون الإسرائيلي عبر الأقمار الصناعية.

وحاولت سلطة البث الإسرائيلية في 2010، بث مونديال جنوب أفريقيا بالعربية، إلا أن شكوى من قناة "الجزيرة" صاحبة الحق الحصري في بث المونديال بالعربية في الشرق الأوسط، أوقفت المشروع.

وسوف تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018.

وستحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينغراد، وسان بطرسبورغ، وقازان، وفولغاغراد، ونيجني نوفغورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورغ.