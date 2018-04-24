بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب... رسالة محمد صلاح لجمهوره

تلقى اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، سيلا من التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فوزه بلقب "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

وحرص صلاح، على شكر جمهوره ومحبيه، لمشاعرهم الطيبة نحوه، بتغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي اعتذر فيها، عن عدم رد على كل الرسائل، بسبب كثرتها.

شكرًا لكل الناس على الرسائل الجميلة من امبارح.. وسعيد جدًا بكلامكم واهتمامكم المتواصل.. ودائمًا سند لبعض وبأعتذر لو معرفتش أرد على حد وأتمنى تكونوا متفهمين لكثرة الرسائل.❤️❤️ — Mohamed Salah (@mosalah) April 23, 2018

و​توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في إنجلترا، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الأحد الماضي.

محمد صلاح وجد منافسة من الخماسي كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليوري ساني من مانشستر سيتي، ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام.

© AP Photo / Barrington Coombs بعد يوم من لقبه التاريخي... مفاجأة "صادمة" تنتظر محمد صلاح

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه اليوم الثلاثاء 24 أبريل/ نيسان، رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح.

وقال السيسي في رسالته إلى صلاح إنه فخور به وبكل مصري "يرفع اسم مصر عاليا".

كما قررت السلطات السعودية إهداء لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، هدية مميزة، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.