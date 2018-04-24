بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب... رسالة محمد صلاح لجمهوره

وحرص صلاح، على شكر جمهوره ومحبيه، لمشاعرهم الطيبة نحوه، بتغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، والتي اعتذر فيها، عن عدم رد على كل الرسائل، بسبب كثرتها.
شكرًا لكل الناس على الرسائل الجميلة من امبارح.. وسعيد جدًا بكلامكم واهتمامكم المتواصل.. ودائمًا سند لبعض وبأعتذر لو معرفتش أرد على حد وأتمنى تكونوا متفهمين لكثرة الرسائل.❤️❤️— Mohamed Salah (@mosalah) April 23, 2018
وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017-2018 في إنجلترا، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء يوم الأحد الماضي.
محمد صلاح وجد منافسة من الخماسي كيفين دي بروين، وديفيد سيلفا، وليوري ساني من مانشستر سيتي، ودافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام.
وقال السيسي في رسالته إلى صلاح إنه فخور به وبكل مصري "يرفع اسم مصر عاليا".
كما قررت السلطات السعودية إهداء لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، هدية مميزة، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.
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