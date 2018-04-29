قافز حر وطيار "باراموتور" يحققان أرقاما قياسية في "مهرجان الرياضات الجوية" في مصر

بدأت أمس السبت 28 / نيسان، فعاليات اليوم الأول لاحتفالات مهرجان الشباب للرياضات الجوية "Egypt Air Games 2018" تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة والسياحة والآثار، ومحافظة الجيزة، في مصر.

وتجري الاحتفالات تحت إشراف الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، وينظمه فريق "Sky Sports".

© Sputnik . Sergey Guneev الأردن يدخل موسوعة «جينيس» بأطول منزلق مائي في العالم

بدأت الفعاليات، عصر السبت، بحضور كل من وزراء السياحة والآثار والتضامن، ورئيس الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، وممثل لهيئة تنشيط السياحة ، وفريق "Sky Sports" من طائري "البراموتور" والقافزين.

وكان من بين الحضور، ملكات جمال العالم وفريق غزالة للدراجات البخارية، وفريق سباق السيارات، وأيضا ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وشارك في الافتتاح 60 لاعبا من القافزين وطائري باراموتور، من مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكندا، والبرازيل، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وهولندا، وقبرص، وكرواتيا، والنرويج، والمكسيك، وعمان، والبحرين، والمملكة المتحدة.

وتم تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهما الرقم العالمي الأول، في الطيران بأكبر علم طائر في العالم بـ"الباراموتور"، بمساحة 150 متر مربع (10 أمتار طولا، و15 مترا عرضا) وطيار باراموتور مصري، أما الرقم المحلي الثاني فهو القفز بالمظلات بأكبر علم في مصر، بمساحة 150 مترا مربعا، (10 أمتار طولا و 15 مترا عرضا)، وقافز حر مصري، بالإضافة إلي عروض متنوعة للطائرين والقافزين.

© Photo / Ministry of Youth and Sports مهرجان الشباب للرياضات الجوية في مصر

وتعتبر البطولة حدث عالمي للترويج السياحي، ووضع مصر علي خريطة العالم للبطولات والمهرجانات الرياضية الجوية.