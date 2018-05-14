نيمار الأفضل في فرنسا (فيديو)

سجل البرازيلي 20 هدفا برفقة فريقه الباريسي في 20 مباراة، كما شارك بـ16 تمريرة حاسمة، ساهمت بمنح فريقه الباريسي لقب بطولة الدوري الفرنسي.

ونافس صاحب الـ26 عاما على لقب جائزة أفضل لاعب كل من الأوروغواياني إدينسون كافاني وكيليان مبابي، زملائه في النادي، بالإضافة للاعب خط الوسط فلوريان توفان من نادي مارسيليا.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN نيمار يفتح باب الرحيل عن العاصمة الفرنسية والقرار بيد أمير عربي

وتسلم البرازيلي نيمار الجائزة من مواطنه رونالدو الملقب بـ" الظاهرة"، ليلقي بعدها كلمة قال فيها: "أنا متأثر جدا، سعيد جدا بالموسم الذي قدمناه، أشكر عائلتي، أصدقائي،

أريد ببساطة أن أقول بأني سعيد جدا، وأشعر بالفخر، لولا زملائي، لما حصلت على هذه الجائزة. أهنئ مبابي وكافاني ولاعب مرسيليا توفان على الموسم الذي قدموه، إنه حقا موسم كبير، شكرا للجميع".

ورحل البرازيلي من ناديه السابق برشلونة إلى النادي الباريسي في صفقة انتقال هي الأكبر في تاريخ كرة القدم، حيث وصلت إلى 222 مليون يورو.