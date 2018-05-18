محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة... وليفربول يدعو للتصويت لصالحه

دعا نادي ليفربول الإنجليزي جمهوره إلى التصويت لصالح لاعبه المصري محمد صلاح في مسابقة جديدة.

وقال النادي إن محمد صلاح "مرشح للفوز بجائزة جديدة"، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

ورشح محمد صلاح لجائزة لاعب العام من قبل رابطة اللاعبين المحترفين والتى يحكمها تصويت الجمهور.

Liverpool and Real Madrid have a date with the Champions League title on the line. Who wins?



Tweet #LiverpoolFTW or #RealMadridFTW to vote!

OR Vote here 👉 https://t.co/rdz8UK3Dyo pic.twitter.com/bESlxZTsTA — The Tylt (@TheTylt) May 18, 2018

ويعتبر صلاح صاحب الـ44 هدفا هذا الموسم، واحدا من 6 مرشحين للجائزة.

وينافس الملك المصري ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) ، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) ، وإيدن هازارد (تشيلسي) ، وهاري كين (توتنهام هوتسبر) ، ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

Why Liverpool's Mo Salah has taken his place next to Egyptian pharaohs https://t.co/54i0Ud7gnz pic.twitter.com/QttzdhlBGT — Liverpool Echo (@LivEchonews) May 17, 2018

ويغلق التصويت على الجائزة يوم الاثنين 21 مايو/ أيار الجاري.