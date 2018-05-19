هكذا غازل محمد صلاح الجمهور المصري قبل انطلاق المونديال (صورة)

غازل جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المصري العالمي، محمد صلاح، الجماهير المصرية، قبل انطلاق مونديال روسيا في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وعبر صلاح عن استعداده للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، وذلك بنشره صورة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ويظهر محمد صلاح في الصورة، وهو يرتدي قميص المنتخب، بينما وضع "إيموجي" لعلم مصر، في إشارة إلى جاهزيته التامة للتواجد مع منتخب "الفراعنة" في المونديال.

​ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح لقائمة مصر، التي تستعد لخوض المونديال عقب خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد في الـ 26 من مايو/أيار الجاري، في مدينة كييف الأوكرانية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت اليوم السبت 19 مايو، أن هناك 4 أندية كبرى تقريبا، أبدوا رغبتهم في ضم صلاح، ناديين منهما رصدا نحو 200 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب المصري.

وقالت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، إن مليارديرين، أحدهما إماراتي لم يمانعا في دفع 200 مليون يورو لضم محمد صلاح.

وأوضحت أن المليارديرين هما الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي الإنجليزي، والروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي الإنجليزي.

وفي حال إتمام تلك الصفقة، سيصبح محمد صلاح، ثاني أغلى لاعب في العالم، بعد البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

أما بالنسبة للناديين الباقيين، هما بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.