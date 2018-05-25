بعد حديث تركي آل شيخ... غضب جماهيري أهلاوى وساويرس يطالب الخطيب بالاستقالة

ردود فعل واسعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن النادي الأهلي المصري ورئيسه محمود الخطيب.

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة محمود الخطيب من منصبه.

وغرد رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، قائلا: "الحقيقة أن الذى يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلى و يستقيل هو الخطيب مش تركى الشيخ… بهدلنا!".

الحقيقة أن الذى يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلى و يستقيل هو الخطيب مش تركى الشيخ… بهدلنا! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 25, 2018



— Gaber Tahoon (@GaberTahoon) May 25, 2018

وكان تركي آل شيخ، وزير الرياضة السعودي، قد تحدث عن نجيب ساويرس، فى تفاصيل دعمه للأهلى على مدار الخمسة أشهر الماضية، حيث كان ساويرس داعما لمنافس الخطيب في الانتخابات محمود طاهر.

الخطيب أسطوره كلاعب بس الاداره كبيره عليه واضح دلوقتي ان اعضاء الجمعية ظلموا محمود طاهر لما منجحهوش ف الانتخابات — abdo eltaweel (@abdomostafa945) May 25, 2018

بعد بيان النهاردة أصبحت إدارة الاهلى فى موقف شديد الحرج.سمك لبن.تمر هندى. هشام سليم قال إن والده قال إن الخطيب لا يفقه فى الادارة شىء.يومها اتهاجم بشراسه واتهموه بأنه بيقول كده لصالح محمود طاهر

بس النهاردة ظهر انه على حق.ربنا يستر ع الاهلى فى وجود الإدارة دى — السارى (@SSMLeRzB3OaHLYl) May 25, 2018

وطالب الجماهير محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي بالاعتذار إليهم، ثم الاستقالة.

الخطيب اتصل بيه بيقوله محمود طاهر سابقنى فى الانتخابات الحقنى بعتله شيك بمليون جنيه:D — Kariem (@KariemSaeed) May 25, 2018

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واعتبر مغردون أن مشروع الخطيب فى الأهلي يقوم على "العاطفة وخلاص".

محمود طاهر في الآخر كانوا بيدعموا حملته الإنتخابية رجال أعمال مصريين. لكن الخطيب وصل لرئاسة النادي الأهلي بفلوس تركي آل الشيخ وكان في الوقت ده بكل بجاحة بيتكلم عن القيم والمبادئ اللي اتكسرت، وإنه بإستمرار طاهر النادي هيتباع. يا أخي كان بيديك إحساس كده إنه هيقود ثورة بلشفية مثلاً. — Hitham Alkashif (@HithamAlkashif) May 25, 2018

ووجه المغردون تساؤلات حول الأسباب التى منعت محمود طاهر من الوصول إلى رئاسة النادي الأهلي فى الانتخابات التى فاز بها بالخطيب.