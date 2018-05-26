ليفربول يوضح مدى خطورة إصابة محمد صلاح

خرج نادي ليفربول الإنجليزي ليدلي بأول تصريح رسمي عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها جناحه، اللاعب المصري محمد صلاح، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت اليوم السبت 26 مايو/أيار الجاري، في أوكرانيا.

وصرح يورغن كلوب، مدرب النادي غي تصريحات صحفية، نقلها الموقع الرسمي لليفربول، بأن إصابة محمد صلاح "خطيرة".

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH تعليق أبو تريكة على ما فعله راموس مع محمد صلاح

وقال: "تعرض محمد صلاح لإصابة خطيرة، إصابة خطيرة وجادة".

وأشار كلوب إلى "أن محمد صلاح يتواجد في المستشفى حاليا لإجراء آشعة على كتفه المصاب، والتي لا تبدو أنها جيدة".

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته لفريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.