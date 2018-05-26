ليفربول يوضح مدى خطورة إصابة محمد صلاح

وصرح يورغن كلوب، مدرب النادي غي تصريحات صحفية، نقلها الموقع الرسمي لليفربول، بأن إصابة محمد صلاح "خطيرة".
وأشار كلوب إلى "أن محمد صلاح يتواجد في المستشفى حاليا لإجراء آشعة على كتفه المصاب، والتي لا تبدو أنها جيدة".
وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.
وفاز فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته لفريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)