السيسي يوجه رسالة إلى محمد صلاح

تمنى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الشفاء العاجل لنجم الفراعنة محمد صلاح، بعد إصابته أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب السيسي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريبا ويظل نجما مصريا متألقا".

أمنياتى القلبية للبطل المصرى محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريباً ويظل نجماً مصرياً متألقاً — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢٧ مايو ٢٠١٨

وخسر ليفربول من نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف، أحرزهم كريم بنزيما هدف وجاريث بيل هدفين، بينما أحرز هدف الريدز الوحيد ساديو ماني.

© REUTERS / MICHAELA REHLE كأس العالم تميمة حظ ريال مدريد قبل النهائي المرتقب

وكان صلاح تعرض لخلع في الكتف، بعد التحام عنيف معه من قبل مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، ليغادر الملعب على أثرها متأثرا بإصابته.

وأظهرت الأشعة الأولية إصابة صلاح بخلع في الكتف ربما يغيب على أثره من أسبوعين لثلاثة أسابيع، فيما سيخضع لأشعة أخرى اليوم ستحدد مدة غيابه النهائية.

وبات منتخب مصر في حالة يرثى لها بسبب اعتماده الكلي على نجم ليفربول ضمن تشكيلته الأساسية لكأس العالم، ويقع الفراعنة ضمن مجموعة تضم كل من "روسيا والسعودية وأوروغواي" بالمونديال الذي سيقام منتصف الشهر المقبل بروسيا.