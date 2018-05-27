ريال مدريد يحتفل بلقب دوري الأبطال... وهذا هو تعليق راموس (صور)

وبدأت احتفالات ريال مدريد، الذي هزم نظيره ليفربول الإنجليزي 3-1 في النهائي أمس السبت في كييف، ليحرز لقبه 13 في الكأس الأوروبية، عند كاتدرائية ألمودينا قبل أن يذهب الفريق لتحية جماهيره في ساحة سول، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد عن فريقه، الذي أصبح أول ناد منذ بايرن ميونيخ في 1976 يفوز باللقب ثلاث مرات متتالية: "لحسن الحظ أصبح الأمر معتادا بالنسبة لنا".

وأضاف: "الفريق تلقى الدعم عندما كان في أشد الحاجة إليه. الآن علينا التفكير في الفوز باللقب 14 لأن هذا ما يلزمنا النادي به".

وفي وجود الكأس في مقدمة الحافلة، اتجه الفريق إلى ساحة سيبيلس حيث اعتاد الاحتفال بألقابه أمام النافورة الشهيرة هناك.

© REUTERS / PAUL HANNA مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس محتفلا بفوز فريقه بكأس أبطال أوروبا في أسبانيا، 27 مايو/أيار 2018

© REUTERS / PAUL HANNA مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس محتفلا بفوز فريقه بكأس أبطال أوروبا في أسبانيا، 27 مايو/أيار 2018

وسيبلغ الاستعراض ذروته في استاد سانتياجو برنابيو حيث سيواصل اللاعبون الاحتفال مع جماهيرهم.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، خروج اللاعب المصري محمد صلاح، عقب تعرضه لإصابة في كتف.

يذكر أن المطربة البريطانية، دوا ليبا، أحيت حفلا غنائيا، أمس السبت 26 مايو، عقب نهاية دوري أبطال أوروبا، في كييف بأوكرانيا.

وأثارت دوا ليبا إعجاب الملايين من المشاهدين بصوتها، الذي منحها الفوز بجائزتين في حفل جوائز "بريت" البريطانية.