بأمر قضائي... فريق ميلان يعود للمشاركة في الدوري الأوروبي

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، اليوم الجمعة 20 يوليو/تموز الجاري، حكما بمنع حظر مشاركة فريق إيه سي ميلان الإيطالي، في الدوري الأوروبي خلال الموسم (2018-2019).

وقالت المحكمة إن العقوبة "ليست متناسبة"، على الرغم من أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "اليويفا" كان محقا في الإشارة إلى أن ميلان خرق قواعد المراقبة المالية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA ميلان الإيطالي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حرمانه من المشاركة الأوروبية

وتابعت: يجب على "اليويفا" الآن مراجعة موقف الفريق، وتطبيق "تدبير تأديبي متناسب" معه.

ويأتي القرار الصادر صالح نادي ميلان الإيطالي، بعدما تقدم مسؤوليه أمس الخميس 19 يوليو/تموز، باحتجاج رسمي لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمانه من المشاركة في مسابقة "اليوروبا ليغ"، الموسم المقبل، لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

وكانت هيئة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي، قررت في 27 يونيو/حزيران الماضي استبعاد الفريق الإيطالي عن مسابقة الدوري الأوروبي في أول نسخة يتأهل فيها.

وجاء في قرارها أن نادي ميلان استبعد من أية مسابقة أوروبية يتأهل إليها في الموسمين المقبلين، موضحا أن الاستبعاد "من مسابقة واحدة" سواء في 2018 —2019 أو 2019 —2020"، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني في 13 أبريل/نيسان 2017 مقابل 740 مليون يورو إلى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض "لي يونغ هونغ".

لكن صندوق إيليوت الأمريكي للاستثمار أعلن في 11 يوليو سيطرته على النادي وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقراره المالي".

واحتل ميلان المركز السادس في الموسم المنصرم الذي توج فيه "يوفنتوس" باللقب للمرة السابعة تواليا.