مرة أخرى... رونالدو يحبط مورينيو

بدأ تأثير كريستيانو رونالدو، أسطورة "ريال مدريد" السابق، ولاعب "يوفنتوس" الحالي، يظهر سريعا مع السيدة العجوز، حيث رفض أغلب اللاعبين الرحيل عن البيانكونيري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الظهير الأيسر في يوفنتوس، البرازيلي أليكس ساندرو، فضل البقاء في النادي، رغم اهتمام عمالقة أوروبا بالتعاقد معه.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS نيمار يكشف عن فريق أحلامه... ويستبعد رونالدو

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي، قرر البقاء في صفوف البيانكونيري، بعد وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات قضاها برفقة ريال مدريد الإسباني، حقق خلالها أغلب الألقاب الأوروبية والمحلية والمتاحة، مقابل 105 مليون يورو بعقد يمتد لأربعة سنوات.

وانضم اللاعب البرازيلي لليوفي، قبل 3 سنوات، قادما من بورتو البرتغالي، وكان قريبا من الرحيل لتشيلسي الصيف الماضي.

وبعد موسم سيء حرمه من تمثيل البرازيل في كأس العالم، عدل اللاعب وجهته، وفضل البقاء ضمن صفوف السيدة العجوز، لرغبته في اللعب بجوار الهداف البرتغالي.

وسيؤدي القرار، لإحباط البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب "مانشستر يونايتد"، الذي كان يرغب في ضم البرازيلي إلى مسرح الأحلام، لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

وبحسب تقارير صحفية كان رونالدو قد رفض الانضام لمانشستر يوانيتد خلال الفترة الماضية، وفضل الانضمام إلى يوفنتوس.