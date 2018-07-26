"جنون الجماهير"... مدرج كامل يفاجئ محمد صلاح في أمريكا

فوجئ اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، عقب مباراة فريقه مع مانشستر سيتي، فجر اليوم الخميس 26 يوليو/ تموز، بإقبال غير عادي من الجماهير.

انهالت جماهير مدرج كامل على النجم المصري محمد صلاح، في الولايات المتحدة عقب مباراة فريقه ليفربول ومانشيستر سيتي في إطار بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، التي تخوضها أكبر الفرق العالمية كإعداد للموسم الجديد.

وظهر صلاح في مقطع فيديو أمام أحد المدرجات عقب المباراة، حيث تجمع مئات الجماهير ليوقع لهم على القمصان، وظلت الجماهير تلقي بقمصانها تجاهه فيقوم بالتوقيع عليها ويعيدها إليهم.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي فاز على فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وسجل نجم الريدز المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول، ليحقق به التعادل، بعد تقدم مانشستر سيتي بهدف الألماني ليروي ساني.

وأحرز صلاح هدفه في ليفربول في أول مشاركه له مع الفريق، بعد عودته من كأس العالم في روسيا.

كما سجل هدف ليفربول الثاني، ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة 90، والتقى الفريقان ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية المقامة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.