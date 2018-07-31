نساء نيوزيلاندا يجبرن مدرب المنتخب على الاستقالة

أعلن اتحاد كرة القدم في نيوزيلاندا اليوم الثلاثاء 31 يوليو/تموز، عن استقالة المدرب النمساوي أندرياس هيراف من على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هيراف قد بدأ في أغسطس/آب عام 2017 العمل كمدير فني لكرة القدم النيوزيلاندية، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه تولى أيضا تدريب منتخب كرة القدم النسائية بنيوزيلاندا.

وقامت 13 لاعبة من أعضاء منتخب نيوزلاندا بالشكوى من المدرب، عبر خطاب علني، في شهر يونيو/حزيران الماضي، بسبب طريقته في التعامل معهن إضافة إلى ضعف التكتيك في الفريق، حسب ما نقلت مواقع عديدة.

واتهم "بخلق أجواء خوف" داخل الفريق وتضمنت الشكوى ما قيل إنه صنع "أجواء مسمومة" ومارس تنمرا ولديه عجز تكتيكي، وأعربت اللاعبات عن عدم رغبتهن في اللعب تحت قيادته، وبعد وصول الشكوى قام الاتحاد النيوزيلاندي بمنح المدرب النمساوي إجازه وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وقام أندرياس هيراف بتقديم استقالته، وأرفقها بموافقته التامة على المشاركة في التحقيقات، حسبما ذكر رئيس اتحاد الكرة في نيوزيلاندا، دريك شاو. و

كان هيراف قد سبق له في مقابلة مع صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية، أن رفض تلك الاتهامات وقال إنها "تفتقد إلى أي أساس".

يذكر أن هيراف كان لاعبا برابيد فيينا، وفاز معه ثلاث مرات بالدوري النمساوي، وتنقل بين عدد من الأندية بينها هوفنهايم الألماني، وعندما عمل بالتدريب كان لسنوات طويلة مدربا لمنتخبات النمسا للناشئين.