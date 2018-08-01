السمراء الأمريكية سيرينا تتعرض لأسوء هزيمة في مسيرتها

تعرضت لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، الحاصلة على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، لأسوأ هزيمة في مسيرتها، حيث خسرت 6-1 و6-صفر أمام البريطانية جوهانا كونتا في الدور الأول لبطولة سان هوزيه للتنس، أمس الثلاثاء.

رغم الفوز بأول شوط انهارت سيرينا وخسرت 12 شوطا متتاليا في لقاء من طرف واحد واستغرق أقل من ساعة واحدة لتحقق كونتا المفاجأة أمام ثلاثة آلاف متفرج في سان هوزيه.

وكانت الجماهير تترقب متابعة كفاح سيرينا في رحلة العودة إلى مستواها بعدما تعرضت لصعوبات بعد الإنجاب العام الماضي، لكن اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما ارتكبت 25 خطأ سهلا مقابل تسعة أخطاء لكونتا.

وقالت اللاعبة الأمريكية عقب الهزيمة: "أعتقد أنها لعبت بشكل رائع في المجموعة الثانية وأعتقد أني لم أكن مميزة على الإطلاق في المجموعة الأولى وحصلت هي على الثقة وواصلت مسيرتها"، بحسب ما نقلت "رويترز".

© RIA Novosti . Anton Denisov تحديد موعد عودة سيرينا وليامز لملاعب التنس عقب وضعها مولودها الأول

ولم يسبق لسيرينا، التي بلغت نهائي ويمبلدون الشهر الماضي قبل أن تتعثر أمام الألمانية أنجليك كيربر، أن خسرت أي مباراة دون أن تفوز بشوطين على الأقل منذ تحولها إلى الاحتراف في 1995.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه المخضرمة سيرينا بشكل متواضع تألقت كونتا وسددت ست ضربات إرسال ساحقة وهيمنت تماما على إيقاع المباراة لتخرج بالانتصار.

وقالت كونتا التي أحرزت لقب البطولة منذ عامين: "هي لم تكن في أفضل مستوياتها… بذلت أنا مجهودا كبيرا لمحاولة الظهور بمستواي".

وستواصل سيرينا رحلة التعافي عندما تشارك في بطولة سينسناتي هذا الشهر استعدادا للظهور في بطولة أمريكا المفتوحة وهي آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

أما كونتا فستلعب في الدور الثاني للبطولة مع الأمريكية الشابة صوفيا كينين.