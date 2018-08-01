مدرب فرنسي مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

يعتبر المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أحد أكثر المرشحين لخلافة، البرتغالي خوسيه مورينيو، في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فبحسب صحيفة "غازيتا رو" الروسية، فإن الفرنسي مرشح بقوة لخلافة البرتغالي في النادي الإنجليزي.

ولايزال البرتغالي على رأس عمله في النادي الإنجليزي، لكن في حال قررت الإدارة عزله فإن الفرنسي هو الخيار الأبرز والأكثر ترشيحا.

© REUTERS / ANDREW YATES مورينيو يشعل الأجواء قبل لقاء فريقه وليفربول

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت، في يوليو/تموز، بأن الفرنسي سيشغل منصبا إداريا في نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر بأن الفرنسي زيدان قد أعلن عن رحيله من النادي الملكي في 31 مايو/أيار، وحقق برفقة النادي بطولة دوري الأبطال الأوروبية 3 مرات،

بالإضافة لفوزه بكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وبطولة الدوري الإسباني والسوبر الإسباني مرة واحدة.