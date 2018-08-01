مدرب فرنسي مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

فبحسب صحيفة "غازيتا رو" الروسية، فإن الفرنسي مرشح بقوة لخلافة البرتغالي في النادي الإنجليزي.
ولايزال البرتغالي على رأس عمله في النادي الإنجليزي، لكن في حال قررت الإدارة عزله فإن الفرنسي هو الخيار الأبرز والأكثر ترشيحا.
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت، في يوليو/تموز، بأن الفرنسي سيشغل منصبا إداريا في نادي يوفنتوس الإيطالي.
يذكر بأن الفرنسي زيدان قد أعلن عن رحيله من النادي الملكي في 31 مايو/أيار، وحقق برفقة النادي بطولة دوري الأبطال الأوروبية 3 مرات،
بالإضافة لفوزه بكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وبطولة الدوري الإسباني والسوبر الإسباني مرة واحدة.
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