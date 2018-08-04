صراع في مان يونايتد يعجل رحيل بوغبا

يبدو أن مرحلة الثناء المتبادل بين البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولاعبه بول بوغبا نجم الديوك الفرنسية، وصلت إلى نهايتها.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فهناك أزمة جديدة بين الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ومديره الفني، جوزيه مورينيو، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

© Sputnik . Владимир Песня بوغبا يكشف سرا عن "شعره" وميداليته الذهبية في مونديال روسيا

وذكرت الصحيفة، اليوم السبت، أن مورينيو، طلب من بوغبا، العودة إلى تدريبات الفريق في وقت مبكر، للاستعداد لبداية الموسم الجديد، خاصة أن الفريق سيخوض أولى مبارياته أمام ليستر سيتي، يوم 10 الشهر الجاري.

وأضافت أن بوغبا رد بنشر صور ومقاطع فيديو له خلال تواجده في حفلة كبيرة في لوس أنجلوس، مع بعض أصدقائه وأقاربه، ثم انتقل إلى جزيرة بورا المرجانية.

وأكدت الصحيفة أن علاقة بوغبا مع جوزيه مورينيو، تشهد توترا منذ الموسم الماضي، وهو الأمر الذي اعترف به نجم فرنسا صراحة، مؤكدا أنه سيلعب بكل سرور في مكان آخر.

وأشارت إلى أن نادي يوفنتوس ينتظر الانقضاض على بوغبا، بعدما ضم كريستيانو رونالدو، إلا أن النادي في حاجة لبيع ميراليم بيانيتش، من أجل تمويل عملية ضم نجم اليونايتد.

وكان لاعب "مانشستر يونايتد" ، قد أجاب عن بعض أسئلة المتابعين له على حسابه الشخصي بموقع " إنستغرام "عن مديره الفني مورينيو، حيث جاءت إجابته أيضا كتأكيد لتصريحات مدرب مانشستر يونايتد، بشأن تألق بوغبا في كأس العالم، حيث قال: "أعتقد أن كأس العالم المكان المثالي للاعب مثله من أجل تقديم أفضل ما لديه".

وأوضح "لماذا؟ لأنها بطولة مغلقة لمدة شهر، حيث يمكنه التفكير فقط في كرة القدم، ويتواجد مع زملائه في المعسكر التدريبي معزولا عن بقية العالم، يركزون فقط على كرة القدم".

وفي رد آخر عن سؤال حول كيفية تحويل الأحلام إلى حقيقة، قال بوغبا: "أعمل بجد، تفادى الكارهين، وقم بإحاطة نفسك بأناس يحبونك".