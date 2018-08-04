صراع في مان يونايتد يعجل رحيل بوغبا

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فهناك أزمة جديدة بين الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ومديره الفني، جوزيه مورينيو، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
وذكرت الصحيفة، اليوم السبت، أن مورينيو، طلب من بوغبا، العودة إلى تدريبات الفريق في وقت مبكر، للاستعداد لبداية الموسم الجديد، خاصة أن الفريق سيخوض أولى مبارياته أمام ليستر سيتي، يوم 10 الشهر الجاري.
وأضافت أن بوغبا رد بنشر صور ومقاطع فيديو له خلال تواجده في حفلة كبيرة في لوس أنجلوس، مع بعض أصدقائه وأقاربه، ثم انتقل إلى جزيرة بورا المرجانية.
وأكدت الصحيفة أن علاقة بوغبا مع جوزيه مورينيو، تشهد توترا منذ الموسم الماضي، وهو الأمر الذي اعترف به نجم فرنسا صراحة، مؤكدا أنه سيلعب بكل سرور في مكان آخر.
وأوضح "لماذا؟ لأنها بطولة مغلقة لمدة شهر، حيث يمكنه التفكير فقط في كرة القدم، ويتواجد مع زملائه في المعسكر التدريبي معزولا عن بقية العالم، يركزون فقط على كرة القدم".
وفي رد آخر عن سؤال حول كيفية تحويل الأحلام إلى حقيقة، قال بوغبا: "أعمل بجد، تفادى الكارهين، وقم بإحاطة نفسك بأناس يحبونك".
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