بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري (2-0)

فاز فريق النادي الأهلي على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 ضمن مبارايات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري على استاد برج العرب.

أحرز أول أهداف المباراة، للنادي الأهلي ساليف كوليبالي في الدقيقة 10، بضربة رأس رائعة بعد عرضية متقنة من علي معلول.

وفي الدقيقة 73، أحرز وليد أزارو الهدف الثاني للنادي الأهلي، بعد هجمة مرتدة رائعة، ومرر فتحي الكرة داخل منطقة الجزاء، وسجل أزارو الكرة في الشباك.

وبذلك صعد الأهلي لوصافة الدوري بـ4 نقاط خلف الزمالك صاحب نفس الرصيد، ولكنه متقدم بفارق الأهداف، أما المصري يحتل في المركز الثامن بـ3 نقاط.