تركي آل الشيخ يعلق على تعادل "بيراميدز" والإنتاج الحربي

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على التعادل الإيجابي الذي حققه فريقه "بيراميدز"، اليوم الأربعاء، مع فريق الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العام.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" عقب انتهاء المباراة: "مختار مختار مدرب كبير.. مباراة جيدة والفريق يحتاج للانسجام.. لا أفهم الفرحة الهستيرية للبعض بعد التعادل".

وجاء تعليق تركي آل الشيخ، عقب فرحة هستيرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء المباراة، وعدم قدرة فريق "بيراميدز" على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري المصري العام، إذ نجح فريق الإنتاج الحربي في تعطيل "بيراميدز"، وحرمانه من تحقيق العلامة الكاملة والانتصار الثاني على التوالي، عقب الفوز على فريق إنبي في المباراة الماضية.