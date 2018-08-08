تركي آل الشيخ يعلق على تعادل "بيراميدز" والإنتاج الحربي

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" عقب انتهاء المباراة: "مختار مختار مدرب كبير.. مباراة جيدة والفريق يحتاج للانسجام.. لا أفهم الفرحة الهستيرية للبعض بعد التعادل".
وجاء تعليق تركي آل الشيخ، عقب فرحة هستيرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء المباراة، وعدم قدرة فريق "بيراميدز" على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري المصري العام، إذ نجح فريق الإنتاج الحربي في تعطيل "بيراميدز"، وحرمانه من تحقيق العلامة الكاملة والانتصار الثاني على التوالي، عقب الفوز على فريق إنبي في المباراة الماضية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)