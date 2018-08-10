بعد رحيل إنييستا... برشلونة يختار 4 قادة للفريق

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد الأول للفريق الكتالوني، بعدما كان القائد الثاني في وجود إنييستا.
وأوضح الموقع الرسمي، أن سيرجيو بوسيكتس، سيكون القائد الثاني للفريق، بعد وجوده بين جدران النادي لمدة 10 مواسم؛ حيث يعتبر من أفضل المواهب التي تدرجت في النادي.
🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٠ أغسطس ٢٠١٨
1⃣ Messi
2⃣ Sergio
3⃣ @3gerardpique
4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub
وتابع، أن جيرارد بيكيه، سيكون القائد الثالث، بينما يأتي سيرجي روبيرتو، في المرتبة الرابعة، بين قادة الفريق، بعد انضمامه للفريق الأول منذ عام 2013.
ونوهت إلى أن موسم 2014ـ 2015 كان آخر موسم يرتدي فيه شارة القيادة 4 لاعبين من أكاديمية النادي؛ حيث سنرى هذا الأمر، مرة خلال الموسم المقبل.
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