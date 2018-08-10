بعد رحيل إنييستا... برشلونة يختار 4 قادة للفريق

سمى نادي برشلونة الإسباني قادة فريقه لكرة القدم خلال الموسم الجديد، اليوم الجمعة، بعد رحيل آندريس إنييستا، قائد الفريق السابق إلى اليابان.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد الأول للفريق الكتالوني، بعدما كان القائد الثاني في وجود إنييستا.

وأوضح الموقع الرسمي، أن سيرجيو بوسيكتس، سيكون القائد الثاني للفريق، بعد وجوده بين جدران النادي لمدة 10 مواسم؛ حيث يعتبر من أفضل المواهب التي تدرجت في النادي.

🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia!



1⃣ Messi

2⃣ Sergio

3⃣ @3gerardpique

4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وتابع، أن جيرارد بيكيه، سيكون القائد الثالث، بينما يأتي سيرجي روبيرتو، في المرتبة الرابعة، بين قادة الفريق، بعد انضمامه للفريق الأول منذ عام 2013.

ونوهت إلى أن موسم 2014ـ 2015 كان آخر موسم يرتدي فيه شارة القيادة 4 لاعبين من أكاديمية النادي؛ حيث سنرى هذا الأمر، مرة خلال الموسم المقبل.