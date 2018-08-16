باريس سان جيرمان يضم المدافع الألماني الشاب كيرر

أعلن نادي "باريس سان جيرمان"، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع الألماني الشاب تيلو كيرر من نادي "شالكه"، اليوم الخميس.

ولم يكشف العملاق الفرنسي عن قيمة الصفقة، بينما ذكرت تقارير أنه دفع 37 مليون يورو (42 مليون دولار) لضم اللاعب الواعد البالغ عمره 21 عاما.

© REUTERS / SUSANA VERA برشلونة بانتظار عرض باريس سان جيرمان لإنعاش خزائنه ببيع نجم

وقال كيرر، لموقع النادي، "يدرك الجميع في أوروبا مدى قوة وإثارة مشروع باريس سان جيرمان ولم يكن بوسعي التفكير في فريق أفضل لي لمواصلة تطوري وتحقيق أهدافي".

وسجل كيرر أربعة أهداف في 59 مباراة في كل المسابقات مع "شالكه" وساهم بشكل مؤثر في احتلال ناديه المركز الثاني في الدوري الألماني الموسم الماضي خلف "بايرن ميونيخ".

وساعد كيرر ألمانيا على الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما العام الماضي.