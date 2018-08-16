مان يونايتد يكشف حقيقة الخلاف بين بوغبا ومورينيو

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، نفى نادي مانشستر يونايتد وجود خلافات بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق والفرنسي بول بوغبا، لاعب الشياطين الحمر.
وتابعت الشبكة، إن إدارة الشياطين الحمر، أكدت اليوم أن العلاقة بين المدير الفني واللاعب الفرنسي، جيدة للغاية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتوتر العلاقة بينهما.
وذكرت تقارير اليوم أن مورينيو حذر بوغبا، من مناقشة أزماته في وسائل الإعلام، وأن عليه التقدم بطلب رسمي إذا أراد الرحيل.
وأكدت الإدارة أن هذه الأنباء مجرد "هراء مطلق"، وأن العلاقة بين الطرفين جيدة، كما أن بوغبا لن يغادر النادي خلال الفترة الجارية.
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