مدرب ليفربول يتحدث لأول مرة عن صراع داخل الفريق... محمد صلاح أحد أطرافه

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن صراع كبير وخفي بين لاعبي خط الهجوم في فريقه.

وبحسب صحيفة "فور فور تو" الإنجليزية، علق كلوب على المنافسة القوية بين المصري محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال الموسم الحالي 2018-2019، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري الإنجليزي.

© REUTERS / ADAM HUNGER محمد صلاح... الحلم المصري من قرى الدلتا إلى النجومية العالمية

وقال كلوب عن تلك المنافسة: "لا أظن أنهم مشغولون بعدد معين من الأهداف المسجلة، ما يهمهم فقط هو الفوز، يحبون طريقة لعبنا ويستفيدون من ذلك، ويساندون الفريق كثيرا في الجوانب الدفاعية".

وأضاف عن ماني: "إنه لاعب هجومي جدا، وليس هناك أي منافسة بين الثلاثي الهجومي في الفريق، وإنما هم يعملون معا".

© REUTERS / Jim Dedmon مانشستر سيتي يكشف كيفية إيقاف محمد صلاح في فيلم وثائقي وتابع عن تطور ليفربول: "الأمر يتحسن تدريجيا، وهذا شيء جيد لأننا لا زالنا في العملية وعلينا أن نتطور، لدينا المزيد من المساحة للتطور في كافة الجوانب".

وأضاف "هناك جو رائع هناك، لقد فازوا في مباراتهم الأولى وهم ممتلئون بالثقة، إنها مباراة مختلفة تماما، نحن بحاجة إلى البقاء على هذه الطريقة الإيجابية، وكذلك الحفاظ عل حماسنا".

وأردف كلوب، "نحن ما زلنا في البداية، يجب أن نتطور، لسنا أفضل فريق في العالم، هناك الكثير من المساحة التي يمكننا تحسينها".

وحول جو جوميز، قال مدرب الريدز: "لم أشك في أي لحظة في جو وقدرته على اللعب في قلب الدفاع، ولكنه يحتاج للوقت، مع فيرجيل، لديهم تفاهم جيد جدًا وعلى المستوى الشخصي أيضا".

وعن آخر الإصابات اختتم كلوب: "رانار ولوفرين لم يتدربا، هذا كل ما في الأمر".