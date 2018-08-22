مدافع أتلتيكو مدريد يصر على الرحيل لخوض تجربة جديدة

اجتمع اللاعب البرازيلي و الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد، فيليبي لويس، مع إدارة ناديه، مبلغا إياهم برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب فإن البرازيلي يرغب بالرحيل نظرا للعلاقة السيئة التي تربطه بمدرب النادي الأرجنتيني دييغو سيميوني، بالإضافة لعدم إدراجه في قائمة قادة الفريق لهذا الموسم.

هذا وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بالظفر بخدمات البرازيلي مقابل 5 ملايين يورو، يدفعها النادي الباريسي للنادي الإسباني الذي يرغب بالحصول على 30 مليونا كثمن انتقال للبرازيلي.

© AP Photo / Laurent Cipriani باريس سان جيرمان يضم المدافع الألماني الشاب كيرر

من جانبه يرغب البرازيلي في الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان لخوض تجربة جديدة، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

يذكر أن عقد لويس ينتهي في يونيو/حزيران 2019، في الوقت الذي لم يتلق فيه حتى الآن أي عرض من أجل التجديد مع ناديه الإسباني.