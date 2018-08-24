بعد استبعاد الأهلي... تحديد أطراف السوبر "السعودي – المصري" برعاية آل الشيخ

أعلن اتحاد كرة القدم في المملكة السعودية، اليوم الجمعة، عن إقامة السوبر "السعودي – المصري"، بعد مناقشات عديدة مع الاتحاد المصري، بين فرق من البلدين في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قال في بيان، إن نادي الزمالك بطل كأس مصر سيلعب مع الاتحاد بطل كأس الملك في القاهرة، على كأس خادم الحرمين الشريفين في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

📄| معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرعى مباراتي كأس السوبر السعودي المصري في الخامس والعاشر من نوفمبر المقبل. pic.twitter.com/ATVGsMzrlD — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وسيلعب الزمالك أيضا في مباراة كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدها بخمس أيام مع الهلال بطل الدوري، رغم أن الزمالك جاء رابعا في الدوري المصري الموسم الماضي.

وتقرر أن تكون جائزتي مباراتي السوبر مليوني دولار بواقع مليون دولار للبطل في المباراتين، وكان من المفترض أن يلعب الأهلي بطل الدوري المصري ضد الهلال، لكن تعذر التوصل لاتفاق على موعد ومكان المواجهة.

ومن المقرر أن يتولى تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية رعاية مباراتي السوبر.

وبخصوص الملعب الذي يستضيف مباراة الزمالك والهلال، في لقاء السوبر المصري السعودي، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية من أجل استضافة اللقاء.