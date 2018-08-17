تهديدات دولية بعقوبات ضد الإمارات وقطر

وسط تصاعد الأزمة السياسية بين الإمارات وقطر، يبدو أن تهديدات دولية تخطت مجال السياسة تهدد البلدين في الوقت الحالي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، أنه فرض غرامة على أربعة أندية آسيوية، بينها ثلاثة عربية، وهددها بخصم نقاط، لعدم دفعها "مستحقات متأخرة" للاعبين.



© REUTERS / Arnd Wiegmann بينهم الزمالك وثنائي قطري... "فيفا" يهدد 6 أندية بالحرمان من القيد

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف " فيفا" في بيان له، أنه منح ناديي قطر الرياضي ونظيره الشمال القطري، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وسبا قم الإيراني ، مهلة تتراوح بين 30 و90 يوما، لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين.وتابع البيان، "في حال إخفاق أحد الأندية الأربعة، في سداد المستحقات خلال المهلة المحددة، سيتم خصم ست نقاط من رصيده في الدوري المحلي، وحرمانه من التعاقد مع لاعبين، خلال فترة أو فترتين مقبلتين للتعاقد".

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأندية الأربعة، لم تستجب للقرارات السابقة، سواء من "فيفا" أو عقب الطعون أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وتتراوح الغرامات بين 15 ألف فرنك (15.054 ألف دولار)، و30 ألف فرنك سويسري.

وقال "فيفا" إن هذه القرارات، تمثل "إطارا جديدا" بالنسبة للأندية، التي تعاني من الديون.

وبحسب "فرانس برس"، صرح "فيفا" في بيان سابق أنه: "أقر على نادي الزمالك غرامة قدرها 25 ألف فرنك سويسري، وتم منحه مهلة نهائية مدتها 60 يوما لدفع المبالغ المستحقة للاعبيه، وهي نفس العقوبة التي وقعت على الجزيرة الإماراتي لنفس السبب".

كما عاقب "فيفا" بعض الأندية، منها "العربي" القطري بغرامة قدرها 30 ألف فرانك سويسري، "الخريطيات" القطري 25 ألف فرانك سويسري، و"مرسين أدما نيوردو" التركي 20 ألف فران سويسري، ونادي "كوبان كراسنودار" الروسي بـ15 ألف فرانك سويسري.