الإيراني مرادي يحطم الرقم القياسي في رفع الأثقال

حطم بطل الاولمبياد الإيراني، سهراب مرادي، الرقم القياسي العالمي في الخطف لوزن 94 كيلوجراما ضمن منافسات رفع الاثقال بدورة الالعاب الاسيوية، اليوم السبت.

© AFP 2018 / Josep LAGO معقل رياضة رفع الأثقال عالميا يعاني من مشكلة الموت المبكر لأبطاله

وسجل مرادي، الفائز بذهبية دورة ريو الأولمبية قبل عامين، رقما قياسيا عالميا جديدا في النطر وهو 233 كيلوجراما وفي المجموع وبلغ 417 كيلوجراما في بطولة العالم في انهايم العام الماضي وبات يحمل الآن الرقم القياسي للثلاث فئات. وفقا لـ "رويترز".

ورفع مرادي (29 عاما)، الذي امضى عقوبة الإيقاف لعامين بدءا من 2013 عقب سقوطه في اختبار للمنشطات بسبب وجود مادة ميثادوني المنشطة في عينته، 189 كيلوجراما اليوم ليحسن الرقم القياسي المسجل باسم اليوناني أكاكيوس كاكيسافيليس في 1999 والبالغ 188 كيلوجراما.

وبعد أن رفع 182 كيلوجراما في محاولته الأولى، زاد مرادي من الثقل الذي سيرفعه إلى 189 كيلوجراما ليفشل في البداية في إنجاز المهمة قبل أن ينجح في المحاولة الثالثة ليحطم الرقم القياسي.