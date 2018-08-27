ليفربول يدخل على خط أزمة محمد صلاح ويرسل احتجاجا إلى اتحاد الكرة

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي دخل على خط أزمة لاعبه محمد صلاح، وأرسل احتجاجا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

نشر موقع "يلا كورة" الرياضي المصري، تقريرا، أشار فيه إلى أن مصدرا من داخل الاتحاد المصري، أكد وصول خطاب احتجاج رسمي من ليفربول.

© REUTERS / UESLEI MARCELINO أزمة جديدة... محمد صلاح يشتكي على تويتر

وقال المصدر: "أبدى النادي الإنجليزي اعتراضا على موعد إرسال طلب استدعاء محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر النيجر يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في المغرب.

وأشار المصدر إلى أن "ليفربول أبدى اعتراضه على موعد طلب اتحاد الكرة لضم صلاح لمعسكر المنتخب، وأشار أن لوائح "فيفا" تنص على إرسال الطلب قبل 15 يوما من بداية الأجندة الدولية وهو تعديل أغفله اتحاد الكرة".

وتابع المصدر "اتحاد الكرة أرسل إلى ليفربول طلبا لضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب قبل 15 يوم من موعد مباراة النيجر وليس بداية الأجندة الدولية، وهو ما جعل ليفربول يبدى اعتراضه لأن اتحاد الكرة تأخر 4 أيام".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

يذكر أن محمد صلاح نشر مساء الأحد، تغريدة هاجم فيها الاتحاد المصري لكرة القدم قال فيها: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة… لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما… ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي…. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب "طائرة المنتخب" واستغلال صورة صلاح لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب، وهي الأزمة التي تم حلها بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.

وأفادت تقارير إبان الأزمة، أن محمد صلاح يفكر في "الاعتزال الدولي" بسبب أزماته مع اتحاد الكرة.

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 26, 2018

كما نشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، تغريدات وضح فيها سر غضب اللاعب من الاتحاد المصري، قائلا: "لقد طلبنا ضمانات تتعلق بمحمد صلاح وقت وجوده مع المنتخب الوطني، وتأكيدات على أن انتهاك حقوق الصور لن يحدث مرة أخرى، هذا كل شيء".

ونشر الاتحاد المصري بيانا رسميا، قال فيه: "اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، وبالأخص من جانب النجم محمد صلاح كما تردد، وكل ما تلقاه الاتحاد من مخاطبات رسمية من جانب الوكيل الكولومبي للاعب".

وأشار البيان إلى أنه "أرسل الوكيل خطابا بتاريخ يوم 23 أغسطس/ آب 2018 للاتحاد، بعد أن أرسل في وقت سابق رسالة شخصية على (إيميل) رئيس اتحاد الكرة الشخصي، بتاريخ يوم 11 أغسطس/ آب، وتم التواصل معه يوم 16 أغسطس/ آب من جانب المدير التنفيذي للاتحاد، للتأكيد عليه بأن مثل هذه الأمور يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها موقع، إلى الاتحاد على الفاكس أو عنوان البريد الالكتروني، فأرسل المحامي الخطاب الرسمي خلال فترة الأعياد يوم 23 أغسطس/ آب، وتم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي أعلن عن عقده يوم الاثنين لإعلان قرار الاتحاد بشأن الخطاب".

وجاء في البيان أنه "وبغض النظر عن الطلبات التمييزية الكثيرة وغير المنطقية وهو الأمر غير المسموح به داخل صفوف المنتخب لتمييز لاعب عن الآخرين، فإن الخطاب تضمن إهانة كبيرة وغير مقبولة على الإطلاق في كل صياغته وتفاصيله، وخاصة أنه اشترط خلال الخطاب إما تنفيذ طلباته أو استقالة الاتحاد!!! وإن اتحاد الكرة ومجلس إدارته كانوا حريصين كل الحرص على مصلحة اللاعب والتأني في إصدار القرار والرد لحين الاجتماع الرسمي"، لافتا إلى اجتماع مجلس الاتحاد اليوم "كما تم الإعلان عنه من قبل بمقره لبحث خطاب وكيل صلاح وإعلان تفاصيل الجلسة وقرار المجلس عند الساعة الرابعة عصرا (بتوقيت القاهرة) لجميع وسائل الإعلام".

وذكر البيان "لأن لمحمد صلاح مكانة خاصة جداً، وغالية، ربما لا يعلمها و لا يعرفها وكيل الأعمال الكولومبي للاعب، لن يقوم الاتحاد بالرد على تفاصيل هذا الخطاب غير المنطقي وعلى ما جاء فيه من تجاوزات لا يمكن قبولها تحت أي مسمى، و ذلك إكراماً للنجم الذي نعتز به، دون أي مزايدة تجاه أي ابن من أبنائه".

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا في الثانية عشر ظهر غد بمقر الاتحاد بالجزيرة ، وسوف يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام بدءا من الرابعة عصرا لحضور المؤتمر الصحفي الذي يشهد إعلان القرارات التي سينتهي إليها الاجتماع. pic.twitter.com/1FcT4AGcp4 — EFA.eg (@EFA) August 26, 2018

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وأعلن الاتحاد أنه سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الاثنين، يعقبه مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الاجتماع.

كما نشر اللاعب المصري السابق، أحمد حسام "ميدو" تغريدة، قال فيها إن منتخب مصر هو الخاسر الأكبر من أزمة اتحاد الكرة مع محمد صلاح.

موقف اتحاد الكرة X صلاح مقلق للغاية لمستقبل منتخبنا الوطني فاللاعب يريد ما وعد به بعد كاس العالم بأن اتحاد الكرة سيرحل لا محاله واتحاد الكرة يتحدى بأنه لا يوجد اَي جهة اهم من اتحاد الكرة فيما يخص شؤون إدارة كرة القدم!! تحدي كبير الخاسر الوحيد فيه هو منتخب مصر!! — Mido (@midoahm) August 27, 2018

وقال ميدو إن الأزمة الحالية بين محمد صلاح واتحاد الكرة تثير القلق البالغ على مستقبل المنتخب المصري.

وأشار إلى أن محمد صلاح حصل على وعد عقب كأس العالم، برحيل اتحاد الكرة، ولكن لم يشير من الجهة التي حصل منها اللاعب على ذلك الوعد.

وتابع ": "اتحاد الكرة يتحدى بأنه لا يوجد أي جهة أهم من اتحاد الكرة فيما يخص شؤون إدارة كرة القدم!! تحدي كبير الخاسر الوحيد فيه هو منتخب مصر!!".