الأهلي يعود في بطولتين... تغيير مفاجئ في خطة السوبر "المصري - السعودي"

وأعلن الاتحاد المصري، اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عودة النادي الأهلي المصري للمنافسة من جديد بعد استبعاده من البطولة.
— لقاء الزمالك حامل لقب كأس مصر مع الاتحاد حامل لقب كأس خادم الحرمين، بالسعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قرر الاتحاد الموافقة على إقامة كأس السوبر المصري السعودي بلقاء الأهلي مع الهلال بالقاهرة على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز ولقاء الزمالك مع الاتحاد بالسعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.— EFA.eg (@EFA) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨
والموافقة على إقامة كأس السوبر المصري الإماراتي بين الأهلي والعين.
وأيضا تمت الموافقة على إقامة كأس السوبر "المصري — الإماراتي" بين الأهلي والعين.
وتقرر أن تكون جائزتي مباراتي السوبر مليوني دولار بواقع مليون دولار للبطل في المباراتين.
📄| معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرعى مباراتي كأس السوبر السعودي المصري في الخامس والعاشر من نوفمبر المقبل. pic.twitter.com/ATVGsMzrlD— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨
ومن المقرر أن يتولى تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية رعاية مباراتي السوبر.
وبخصوص الملعب الذي يستضيف مباراة الزمالك والهلال، في لقاء السوبر المصري السعودي، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية من أجل استضافة اللقاء.
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