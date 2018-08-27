الأهلي يعود في بطولتين... تغيير مفاجئ في خطة السوبر "المصري - السعودي"

حدث تغير مفاجئ في خطة كأس السوبر "المصري - السعودي"، اليوم الاثنين، بعد مناقشات عديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي كان مقررا أن يقام بين فرق من البلدين في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري، اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عودة النادي الأهلي المصري للمنافسة من جديد بعد استبعاده من البطولة.

ومن المقرر أن يكون أطراف الكأس بعد عودة الأهلي على النحو التالي:

- كأس السوبر "المصري- السعودي" بلقاء ا لأهلي بطل الدوري المصري مع الهلال حامل لقب الدوري السعودي بالقاهرة على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

— لقاء الزمالك حامل لقب كأس مصر مع الاتحاد حامل لقب كأس خادم الحرمين، بالسعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرر الاتحاد الموافقة على إقامة كأس السوبر المصري السعودي بلقاء الأهلي مع الهلال بالقاهرة على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز ولقاء الزمالك مع الاتحاد بالسعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والموافقة على إقامة كأس السوبر المصري الإماراتي بين الأهلي والعين. — EFA.eg (@EFA) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

وأيضا تمت الموافقة على إقامة كأس السوبر "المصري — الإماراتي" بين الأهلي والعين.

وكان الزمالك سيخوض المواجهتين قبل أن يتم تعديل الخطة ويعود الأهلي لمواجهة الأهلي.

وتقرر أن تكون جائزتي مباراتي السوبر مليوني دولار بواقع مليون دولار للبطل في المباراتين.

📄| معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرعى مباراتي كأس السوبر السعودي المصري في الخامس والعاشر من نوفمبر المقبل. pic.twitter.com/ATVGsMzrlD — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

ومن المقرر أن يتولى تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية رعاية مباراتي السوبر.

وبخصوص الملعب الذي يستضيف مباراة الزمالك والهلال، في لقاء السوبر المصري السعودي، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية من أجل استضافة اللقاء.