بوفون عن تحدي باريس سان جيرمان: أنا مثل الوحش

أكد اللاعب الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه بحالة فنية، وبدنية جيدة، رغم بلوغه 40 عاما.

وبحسب صحيفة فرانس برس الفرنسية، قال بوفون في حوار اليوم الإثنين: "مغادرة إيطاليا بعد 40 عاما لم يكن قرارا سهلا، بل شعرت ببعض القلق".



© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO بوفون يكشف أسباب انضمامه إلى باريس سان جيرمان

وأضاف "ليس من السهل تغيير الأجواء التي عشت فيها طوال حياتي، وأحيانا يفضل الإنسان الهدوء والراحة، إما بسبب القلق، أو الكسل، فالتغيير أمر مخيف للكثيرين".

وتابع: "أنا مختلف تماما عن هذا الفكر؛ لأنني أعشق المخاطر، أنا مثل الوحش يحب المنافسة ويهوى الصعوبات، وأدرك تماما كيف يمكن التغلب عليها".

وتابع: "أشعر أنني الآن بحالة أفضل عما كنت عليه ببلوغي 35 عاما، قد يبدو الأمر مستحيلا، أو لا يصدقه أحد، لكن بالفعل أشعر أنني أفضل من 7 سنوات سابقة، ربما لأنني غيرت طريقتي في العمل، وأبحث دائما عن دوافع جديدة".

وأكد بوفون، أن علاقته جيدة بزميليه ألفونس أريولا، وكيفن تراب، واصفا إياهما بالأشقاء.

وأكد أن الحارسين، يتسمان بالالتزام والاحترافية الشديدة، مشيرا إلى أن "بي إس جي" تنتظره 60 مباراة كل موسم، لذا من الصعب الاعتماد على حارس واحد فقط بل من الضروري أن يضم الفريق 3 حراس مميزين.