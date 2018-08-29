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15:00 29 أغسطس/ أب 2018
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    محمد صلاح

    ليس "الفيفا" وحده... لاعبو ونجوم منتخب مصر يدعمون محمد صلاح في أزمته

    © AP Photo / Amr Nabil
    رياضة
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    أثار أزمة لاعب المنتخب المصري، محمد صلاح، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، حالة واسعة من الجدل، لكنها حملت أيضا في طياتها دعما كبيرا للفرعون المصري.

    ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم تقريرا، وصف بأنه بمثابة دعم كبير لصالح محمد صلاح، خاصة بعدما قال في تغريدته: "موهبة فذة… شخصية جذابة… سلوك متواضع… طبيعة بسيطة…من الذي لا يُحب محمد صلاح؟!".

    محمد صلاح
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    ليفربول يدخل على خط أزمة محمد صلاح ويرسل احتجاجا إلى اتحاد الكرة
    نشر الـ"فيفا" على موقعه الخاص على الإنترنت مقالا تحدث فيه عن المصري الذي أسر قلوب عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

    وجاء فيه: "لو لم تنظم بطولة كأس العالم FIFA هذا العام، لكانت البصمة التي تركها تألق النجم المصري محمد صلاح على الصعيد الدولي قد طبعت تماماً عالم المستديرة الساحرة في عام 2018.

    يذكر أن محمد صلاح نشر، مساء الأحد، تغريدة هاجم فيها الاتحاد المصري لكرة القدم قال فيها: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة… لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما… ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي…. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

    ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب "طائرة المنتخب" واستغلال صورة صلاح لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب، وهي الأزمة التي تم حلها بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.

    وأفادت تقارير إبان الأزمة، أن محمد صلاح يفكر في "الاعتزال الدولي" بسبب أزماته مع اتحاد الكرة.

    كما نشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، تغريدات وضح فيها سر غضب اللاعب من الاتحاد المصري، قائلا: "لقد طلبنا ضمانات تتعلق بمحمد صلاح وقت وجوده مع المنتخب الوطني، وتأكيدات على أن انتهاك حقوق الصور لن يحدث مرة أخرى، هذا كل شيء".

    ونشر الاتحاد المصري بيانا رسميا، قال فيه: "اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، وبالأخص من جانب النجم محمد صلاح كما تردد، وكل ما تلقاه الاتحاد من مخاطبات رسمية من جانب الوكيل الكولومبي للاعب".

    كما نشر بعد محمد صلاح فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا يريد "الدخول في صراعات".

    وقال صلاح إنه نشر هذا الفيديو للرد على ما حدث خلال اليومين الماضيين وتوضيح الأمور للناس، وإنه يريد عرض وجهة نظره للرد على وجهة النظر الأخرى، في إشارة إلى بيان الاتحاد المصري.

    وأضاف الدولي المصري، أن "أسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة وتبسيطها وجعلها تبدو كأنها مشكلة شخصية".

    وأضاف: "إن ما أطلبه هو من أجل جميع اللاعبين ومن أجل راحتهم، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة لما يشاهده ويتعامل معه خارج مصر ليكون في مصلحة جميع اللاعبين المصريين".

    اللعب المصري محمد صلاح في مباراة روسيا ومصر
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    محمد صلاح لاتحاد الكرة المصري: لا أريد الدخول في صراعات (فيديو)
    دعم المنتخب

    وحظى محمد صلاح، بعد ذلك بدعم عدد من لاعبي المنتخب المصري، أبرزهم مدافع الفراعنة وفريق وست بروميتش الإنجليزي، أحمد حجازي.

    ونشر حجازي صورة تجمع مع محمد صلاح، وقال فيها: "صلاح أهم لاعبي المنتخب والكل يحبه وأتمنى حل المشاكل البسيطة و سوء التفاهم، وتركيز الجميع يكون في الصالح العام للمنتخب في الفترة القادمة الصعبة، ووقوف الجميع معا".

    وتابع: "معنى الصالح العام أن الأمور التي قالها محمد في الفيديو هي للصالح العام والفريق، وتفيد الجميع والمشاكل بسيطة هي لأنها سهلة الحل من وجهة نظري".

    أما حارس المنتخب المصري، شريف إكرامي، فنشر مجموعة تغريدات أعلن فيها دعمه محمد صلاح، وقال: "فيما يخص أزمة صلاح مع اتحاد الكرة، أريد توضيح بعض الأمور الخاصه فقط بالمنتخب و ليس الغرض إنصاف طرف علي حساب الطرف الآخر، و لكن إنصافاً للحق ليس إلا و من واقع تواجدي في المعسكر الأخير و كأحد قائدي المنتخب".

    وأضاف: "كل ما تحدث عنه صلاح من تفاصيل خلال معسكر المنتخب الأخير في مصر من انتهاك لخصوصيته وإزعاجه بشكل لم يحدث من قبل، حقيقة".

    ومضى: "محمد صلاح لم يطلب أبدا أن يعامل بشكل استثنائي أو اعتباره فريق داخل الفريق فلا داع لمحاولات لن تجدي لتشويه صورته التي ترسخت داخل قلوب الجميع لمجرد خلاف".

    واستطرد: "إدارة المنتخب حاولت قدر المستطاع وضع ضوابط تنظيمية للحفاظ علي نظام المعسكر، وحماية خصوصية اللاعبين وإراحتهم، لكن الأمور كانت تحتاج لمزيد من الضوابط والتنظيم فيما يخص صلاح، لأن حب الجمهور الجارف وانتظارهم وتهافتهم عليه داخل وخارج المعسكر حال دون تنفيذ أي ضوابط تنظيمية ممكنة".

    وقال: "ما تحدث عنه صلاح من متطلبات له و للاعبين ككل كوسيلة السفر أو شكل الإقامة تمنيناها جميعا أن تتم بشكل أو بآخر يوما ما كسائر المنتخبات الكبيرة، و لكن تبقى الإمكانيات المتاحة ورؤية المسئولين هي العامل الحاسم فيها".

    وأضاف: "فلا جدوى للحديث عن المزيد من التفاصيل الإدارية، التي كان يمكن حلها بطرق أقل تعقيدا، لأن في اعتقادي أن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة أكبر من مجرد خلاف علي أمور تنظيمية أو استغلال حقوق أو مطالب لم يستجاب لها ولكن الخصومة قائمة علي عدم قناعه من الأساس سواء بأشخاص أو بمنظومة العمل".

    واختتم:

    "في النهايه هذا الخلاف لن ينتهي بفائز أمام خاسر، بل سينتهي بخاسر أقل أمام خاسر أكبر، لأن نقل هذا النوع من الخلافات وتفاصيلها من الغرف المغلقة إلى ساحة الإعلام ستنتهي بخسارة لكل الأطراف الخاسر الأكبر فيها، فريق منتخب مصر".

    أما حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، ونجم منتخب مصر المخضرم، فقال في تصريحات إعلامية محلية أنه يدعم محمد صلاح بصورة كاملة في أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة المصري، مؤكدا أن طلباته مشروعة لا يوجد بها مبالغات.

    وقال حسام حسن: "محمد صلاح كشف الكثير من المسكوت عنه فى معسكر المنتخب الأخير ما حدث خلال معسكر المنتخب قمة الفوضى".

    ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر، يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 في المغرب.

     

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