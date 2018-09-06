إنريكي يفرض شروطا صارمة على لاعبي إسبانيا

قام المدرب الجديد للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، بفرض قائمة من الممنوعات والمواعيد الصارمة التي يتوجب على لاعبي المنتخب التقيد بها.

إنريكي تولى مهمة تدريب "اللاروخا" خلفا لفيرناندو هيرو، الذي تولى قيادة المنتخب مؤقتا خلال فترة كأس العالم بعد استبعاد جولين لوبيتيجي.

فرض قائمة من الممنوعات واللوائح الصارمة تمثلت، بمواعيد الطعام، حيث قام بتقديم مواعيد الطعام لمدة ساعة ونصف، لينتهي تقديم آخر وجبة في العاشرة و النصف، ليتأكد من ذهاب اللاعبيين للنوم في وقت مبكر.

© REUTERS / MARIANA BAZO مدرب سابق لبرشلونة أبرز المرشحين لتدريب منتخب إسبانيا

وقرر منع استخدام اللاعبين لهواتفهم أثناء العشاء والإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سمح للاعبييه بلعب البلاي ستيشن لكن دون الإفراط.

وقرر فرض غرامات مالية على اللاعبيين الغير ملتزمين بالوجبات المقدمة لهم أو التأخير في الوصول للعشاء.

وشملت القائمة عددا من الأشياء كالتحكم بالنظام الغذائي والعودة مباشرة بعد خوض المباريات واستخدام الحافلة الخاصة للمنتخب.