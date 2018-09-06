إنريكي يفرض شروطا صارمة على لاعبي إسبانيا

إنريكي تولى مهمة تدريب "اللاروخا" خلفا لفيرناندو هيرو، الذي تولى قيادة المنتخب مؤقتا خلال فترة كأس العالم بعد استبعاد جولين لوبيتيجي.
فرض قائمة من الممنوعات واللوائح الصارمة تمثلت، بمواعيد الطعام، حيث قام بتقديم مواعيد الطعام لمدة ساعة ونصف، لينتهي تقديم آخر وجبة في العاشرة و النصف، ليتأكد من ذهاب اللاعبيين للنوم في وقت مبكر.
وقرر منع استخدام اللاعبين لهواتفهم أثناء العشاء والإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما سمح للاعبييه بلعب البلاي ستيشن لكن دون الإفراط.
وقرر فرض غرامات مالية على اللاعبيين الغير ملتزمين بالوجبات المقدمة لهم أو التأخير في الوصول للعشاء.
وشملت القائمة عددا من الأشياء كالتحكم بالنظام الغذائي والعودة مباشرة بعد خوض المباريات واستخدام الحافلة الخاصة للمنتخب.
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