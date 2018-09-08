راموس يتحدث مجددا بشأن إصابة محمد صلاح

ونفى سيرخيو راموس، الذي يخوض مباراته الـ157 بألوان إسبانيا، محاولته إيذاء محمد صلاح، جناح ليفربول، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.



© AP Photo / Amr Nabil محمد صلاح يعود إلى حصد الجوائز (فيديو)

وتابع: "لا يهمني كيف سيكون استقبالي في إنجلترا، لقد جئت مع إسبانيا للفوز، ولا يهمني ما يقولونه، أو كيف سيستقبلونني".

وأردف: "ما زلت أشعر بأنني شاب، وأريد أن أحقق المزيد من الأشياء، مع المنتخب الوطني".

وعن مدربه الجديد في المنتخب، لويس إنريكي، قال: "كنا نعرف بعضنا البعض من قبل، الاتصال الأول بيننا إيجابي، بغض النظر عن التكهنات التي قد تكون موجودة، لديه شخصية، ولدينا هدف، وهو قيادة هذا الفريق إلى القمة".

وواصل: "لقد هبط مستوى إسبانيا، في السنوات القليلة الماضية، والهدف هو استعادة ما قادنا للفوز من قبل، أمامنا تحدٍ كبير كمدرب ولاعبين".

وختم بأن الحماس تجدد في الفريق منذ مجيء إنريكي، مضيفا أنهم تلقوا الكثير من المعلومات الجديدة، ويحاولون ترجمة ذلك في الملعب حتى يتمكن جمهورهم من الاستمتاع مرة أخرى.