بالفيديو... أهداف مباراة إنجلترا وإسبانيا (1/2)

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

تقدم منتخب إنجلترا بالدقيقة (11) عن طريق ماركوس راشفورد، من تمريرة زميله لوك شو، ولكن استطاع الماتدور قلب النتيجة من التأخر بهدف للفوز بهدفين منذ الشوط الأول.



وأحرز للمنتخب الإسباني الهدف الأول اللاعب ساؤول نيغيز في الدقيقة (13) من تمريرة رودريغو مورينو، وعاد الأخير ليضيف هدف التقدم للضيوف في الدقيقة (32) بعد تمريرة من تياجو ألكانتارا.

بذلك يتصدر المنتخب الإسباني بعد الفوز المجموعة الرابعة من التصنيف الأول للمنتخبات بالبطولة برصيد ثلاث نقاط، في المجموعة التي تضم أيضا منتخب المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018.