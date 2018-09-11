بالفيديو... أهداف مباراة إسبانيا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا (6-0)

أظهرت إسبانيا قدراتها الرائعة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي بعدما هزمت كرواتيا وصيفة بطل كأس العالم لكرة القدم بنتيجة (6-0)، اليوم الثلاثاء، في أقسى هزيمة لكرواتيا عبر تاريخها، لتهيمن إسبانيا على مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية.