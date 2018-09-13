أطباء رونالدو يكشفون سر قوته البدنية

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، كشف طبيب ريال مدريد السابق خوان كارلوس هرنانديز، خلال خلال تصريحاته لراديو صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "الأمر يعتمد على 3 أعمدة وهي التدريب المناسب، التغذية السليمة والراحة المناسبة".
وتحدث ميك كليج، مدرب رونالدو السابق في مانشستر يونايتد: "الفرق بين كريستيانو والآخرين هو التفاني، فهناك لاعبون يلتزمون لأسابيع أو أشهر، ولكن رونالدو لا يتوقف أبدا".
يذكر أن رونالدو قرر عدم الانضمام للمنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي، من أجل العمل والتحضير للظهور بشكل قوي مع يوفنتوس، خاصة بعد صيامه عن تسجيل الأهداف منذ انطلاق الموسم.
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الصيف الجاري، مقابل 105 مليون يورو بعقد يمتد لأربع سنوات، وراتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار.
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