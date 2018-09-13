أطباء رونالدو يكشفون سر قوته البدنية

تحدث مجموعة من أطباء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الملكي السابق ويوفنتوس الحالي، عن سر القوة البدنية واللياقة العالية التي يتمتع بها الدون.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، كشف طبيب ريال مدريد السابق خوان كارلوس هرنانديز، خلال خلال تصريحاته لراديو صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "الأمر يعتمد على 3 أعمدة وهي التدريب المناسب، التغذية السليمة والراحة المناسبة".



© REUTERS / MATTHEW CHILDS "مفاجأة من العيار الثقيل"...محمد صلاح يتفوق على رونالدو في قائمة الأغلى

وفي نفس السياق، قال فينشينزو بينكوليني المدرب البدني السابق لميلان ومنتخب إيطاليا للشباب: "إن نوعية النوم وتنظيم الحياة هما أفضل الأدوية المضادة للشيخوخة. ولكننا كثيرا ما ننسى ذلك."

وتحدث ميك كليج، مدرب رونالدو السابق في مانشستر يونايتد: "الفرق بين كريستيانو والآخرين هو التفاني، فهناك لاعبون يلتزمون لأسابيع أو أشهر، ولكن رونالدو لا يتوقف أبدا".

يذكر أن رونالدو قرر عدم الانضمام للمنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي، من أجل العمل والتحضير للظهور بشكل قوي مع يوفنتوس، خاصة بعد صيامه عن تسجيل الأهداف منذ انطلاق الموسم.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس مطلع الصيف الجاري، مقابل 105 مليون يورو بعقد يمتد لأربع سنوات، وراتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار.