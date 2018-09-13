مورينيو يفقد صبره ويحتج لدى إدارة مانشستر يونايتد

مازال المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يواصل تعنته في بقاء بعض اللاعبين داخل قلعة أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن سبيشال وان فقد صبره، وكرر طلبه لإدارة مانشستر يونايتد، برحيل اللاعب الفرنسي أنطوني مارسيال.



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وتابعت الصحيفة أن هناك أنباء تفيد بأن مورينيو طالب مجددا برحيل الفرنسي أنطوني مارسيال، وأن اللاعب يستعد للرحيل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن ناديي آرسنال وتوتنهام، يتنافسان على ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، وذلك بعد عدة أزمات أثارها في الآونة الأخيرة مع مديره الفني.

وكان اللاعب غادر معسكر الفريق مطلع الشهر الماضي في جولته الأمريكية، لدى معرفته بخبر نقل زوجته إلى المشفى من أجل وضع مولوده الأول، لكنه لم يعد إلى المعسكر.

وعلق الفرنسي على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "شكرا لكم جميعا على تعليقاتكم، طفلي الصغير بخير، أما بالنسبة لأمه فقد كان وضعها صعبا، لكن شكرا لله، الأمر الآن أفضل. آسف، عائلتي تأتي في المقام الأول لدي، وغدا أعود إلى مانشستر".

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout… Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) ١ أغسطس ٢٠١٨

من جهته فرض النادي الإنجليزي غرامة وصلت إلى 180 ألف جنيه استرليني، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

جدير بالذكر أن مارسيال لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق، هذا الموسم، كما أن الأخير طالب إدارة النادي بالاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.