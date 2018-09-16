بالفيديو... أهداف مباراة روما وكييفو فيرونا (2/2) في الدوري الإيطالي

تعادل نادي روما الإيطالي مع ضيفه كييفو فيرونا (2/2)، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين، حملا توقيع ستيفان الشعراوي، وبريان كريستانتي، في الدقيقتين العاشرة والـ30.

لكن كييفو قلب المباراة رأسا على عقب، في الشوط الثاني، واقتنص نقطة التعادل بهدفين، سجلهما فالتر بيرسا وماريوز ستيبنسكي، في الدقيقتين 52 و83.

ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط، في المركز السابع، فيما ظل رصيد كييفو سالب نقطة واحدة، بسبب العقوبة التي وقعت عليه.



