بعد تسجيله لأول مرة مع يوفنتوس... رونالدو يلقي باللوم على ريال مدريد

تحدث لاعب كرة القدم البرتغالية، وأسطورة ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الجديد، عقب تسجليه أهدافا مع السيدة العجوز لأول مرة منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وبحسب صحيفة فوتبول إيطاليا، أبدى رونالدو سعادته بالهدفين اللذين أحرزهما مع النادي الإيطالي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الكالتشيو.



© AP Photo / Luca Bruno أطباء رونالدو يكشفون سر قوته البدنية

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "أنا سعيد للغاية بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيدا، لكننا قدمنا أداء قويا واستحققنا الفوز".

وأضاف: "أردت حقا تسجيل هدفي الأول، وأنا سعيد لأنني وجدت الطريق للشباك، هذه هي كرة القدم".

وتحدث نجم منتخب البرتغال عن إهداره لفرصتين أمام ساسولو، قائلا "ما يهم هو الفوز".

وتابع صاروخ ماديرا: "من الواضح أنني كنت متوترا قليلا، مع كل الحديث عن ريال مدريد وعدم التسجيل، لكني أشكر زملائي على دعمهم لي طوال الوقت، كنت أعرف بأنني أعمل بشكل جيد، وكانت مسألة وقت فقط، أتكيف بشكل جيد مع كرة القدم الإيطالية".

واختتم لاعب اليوفي: "دوري أبطال أوروبا هي بطولتي المفضلة، لكننا في مجموعة صعبة للغاية، نعلم بأنه بإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية، ويجب على يوفنتوس التركيز كونه الأفضل".

وفاز يوفنتوس على ضيفه نادي ساسولو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم.

وسجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفي يوفنتوس، في الدقيقتين 50 و65، ليفتتح أول أهدافه في الكالتشيو، بينما سجل كوما باباكار، هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 91.