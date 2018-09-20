تعليق ناري من شقيقة رونالدو على قرار طرده

علقت كاتيا أفيريو شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، على طرده من مباراة فريقه أمس في دوري الأبطال أمام فالنسيا.

كتبت كاتيا على حسابها في موقع "إنستغرام": "عار على كرة القدم… حتما ستتحقق العدالة".

وأضافت: "يريدون تدمير شقيقي لكن الله حاضر… أمر مخجل، كرة القدم احترام".

وحصل كريستيانو رونالدو على البطاقة الحمراء، خلال المباراة التي تجمع فريقي السيدة العجوز وفالنسيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر حكم مباراة يوفنتوس وفالنسيا طرد المهاجم البرتغالي صاحب الـ33 عاما، وذلك بعد اعتدائه بدون كرة على أحد مدافعي الفريق الإسباني، بعد 30 دقيقة فقط من مباراته الأولى بقميص يوفنتوس في دوري الأبطال.

ورغم طرد الدون كريستانو رونالدو، في شوط المباراة الأول ولعب الفريق ناقص العدد، إلا أن المباراة انتهت بفوز يوفنتوس على فالنسيا بهدفين مقابل لا شيء.