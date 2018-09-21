مستعينا بزيدان... حسام حسن يوجه رسالة قوية إلى الجماهير الجزائرية

خطب المدرب المصري حسام حسن، مدرب النادي المصري لكرة القدم، ود الجماهير الجزائرية، قبل أن يحل ضيفا على اتحاد العاصمة، في إياب دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي الأحد المقبل.

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وبحسب "رويترز"، نفى حسن، هداف منتخب مصر على مر التاريخ، للصحفيين في الجزائر، ما تردد حول توجيه أي إساءة للبلد المضيف.

وقال المدرب المصري: "لم تصدر مني أي إساءة للفريق الجزائري، أو لجماهير الكرة في الجزائر… كل ما قلته، إننا أحسنا استقبال بعثة اتحاد العاصمة في بورسعيد، وأرجو أن نلقى نفس المعاملة هناك".

وأضاف: "كيف أكره البلد الذي ينحدر منه لاعبي المفضل زين الدين زيدان؟ كما تجمعني صداقة قوية بالأخضر بلومي، وأفتخر بما يقدمه رياض محرز في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أحترم اتحاد العاصمة، فهو فريق قوي، يتمتع بلياقة وخبرة ومهارات، ولم يُهزم على أرضه، كما يضم اللاعب أمير سعيود، الذي تعرفه الجماهير المصرية، من خلال تجربته مع الأهلي".

وأردف حسام حسن: "يجب أن نلعب بشكل منضبط، دون اللجوء للدفاع فقط، فهذا يعني الاستسلام، ودعوة المنافس للضغط علينا باستمرار".