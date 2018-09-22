بالفيديو... أهداف بايرن ميونخ وشالكه (2-0) في الدوري الألماني

فاز نادي بايرن ميونخ، على مضيفه شالكه، بهدفين دون رد، اليوم السبت 22 سبتمبر / أيلول، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر البوندسليجا.

أحرز أهداف الفريق البافاري، كل من خاميس رودريجيز في الدقيقة الثامنة، وروبرت ليفاندوفسكي، من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وأصبح رصيد بايرن ميونخ بهذا الفوز 12 نقطة، ليحل في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، بينما ظل شالكه في المركز الأخير بدون نقاط.