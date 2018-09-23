بالفيديو... لفتة من صلاح تبكي طفلا في مدرجات ليفربول

أجهش طفل إنجليزي، تواجد بمدرجات ليفربول، بالبكاء، بعد انتهاء مباراة الريدز مع مضيفه ساوثهامبتون، أمس السبت، والتي حسمت لصالح المدرب الألماني يورغن كلوب ولاعبيه بثلاثية نظيفة، وذلك بسبب لفتة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وبحسب صحييفة ليفربول إيكو الإنجليزية، أجهش طفل إنجليزي بالبكاء من السعادة، بعد حصوله عى قميص النجم المصري محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول مع مضيفه ساوثهامبتون.

ونشر مشجع ليفربول، وين دنلوب، مقطعا مصورا لولده لويس وهو يحمل لافتة يطلب فيها من صلاح منحه قميصه، ويظهر في الفيديو هو يصرخ بصوت مؤثر "أرجوك يا صلاح.. أرجوك".

وعقب نهاية المباراة، بادر الفرعون المصري إلى خلع قميصه ليعطيه بيده للطفل الصغير المتواجد في المدرجات القريبة من الملعب قبل أن يغادره.

دموع احد الاطفال بعد حصوله على تيشيرت محمد صلاح 😍😍

الفيديو كامل: https://t.co/iJ80wiXqXv@MoSalah pic.twitter.com/1jd7kxGJHG — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وفور أن حصل عاشق صلاح على هديته الثمينة انهمرت دموعه بغزارة مجددا متأثرا، فيما التقطت الكاميرا تعبيرات وجهه التي تنطق بالمشاعر.

وكتب الأب في تغريدة موجها كلامه لصلاح: "لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية يا (مو).. لقد أدخلت الفرح والسرور على قلب ولدي في يوم سيبقى في ذاكرتنا".

ورد صلاح على التغريدة بأيقونات لوجهين مبتسمين وقلب واحد.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجيلزي بالعلامة الكاملة محققا 6 انتصارات في 6 مباريات منذ انطلاق البطولة.