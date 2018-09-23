بالفيديو... لفتة من صلاح تبكي طفلا في مدرجات ليفربول

وبحسب صحييفة ليفربول إيكو الإنجليزية، أجهش طفل إنجليزي بالبكاء من السعادة، بعد حصوله عى قميص النجم المصري محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول مع مضيفه ساوثهامبتون.
ونشر مشجع ليفربول، وين دنلوب، مقطعا مصورا لولده لويس وهو يحمل لافتة يطلب فيها من صلاح منحه قميصه، ويظهر في الفيديو هو يصرخ بصوت مؤثر "أرجوك يا صلاح.. أرجوك".
دموع الفرح…— الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨
وقمة السعادة من أحد المعجبين الصغار بمحمد صلاح @MoSalah في #الدوري_الانجليزي.#صحيفة_الرؤية#الرؤية_الرياضية#PL pic.twitter.com/cP9Do9fWkU
وعقب نهاية المباراة، بادر الفرعون المصري إلى خلع قميصه ليعطيه بيده للطفل الصغير المتواجد في المدرجات القريبة من الملعب قبل أن يغادره.
دموع احد الاطفال بعد حصوله على تيشيرت محمد صلاح 😍😍— Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨
الفيديو كامل: https://t.co/iJ80wiXqXv@MoSalah pic.twitter.com/1jd7kxGJHG
وفور أن حصل عاشق صلاح على هديته الثمينة انهمرت دموعه بغزارة مجددا متأثرا، فيما التقطت الكاميرا تعبيرات وجهه التي تنطق بالمشاعر.
وكتب الأب في تغريدة موجها كلامه لصلاح: "لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية يا (مو).. لقد أدخلت الفرح والسرور على قلب ولدي في يوم سيبقى في ذاكرتنا".
🎥 بكاء مشجع انجليزي صغير بعد ان منحه النجم #محمد_صلاح التيشيرت الخاص به بعد مباراة #ساوثهامبتون امس #salah #LIVSOU— محمدالجزار (@mohamedelgazar4) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨
الفيديو نقلا عن يوتيوب: @Nsoo7y @MoSalah 👌💕 pic.twitter.com/eq0xldbMd3
ورد صلاح على التغريدة بأيقونات لوجهين مبتسمين وقلب واحد.
يشار إلى أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجيلزي بالعلامة الكاملة محققا 6 انتصارات في 6 مباريات منذ انطلاق البطولة.
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