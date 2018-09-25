بعد فوزه على محمد صلاح وحصوله على لقب "الأفضل"... لوكا مودريتش يغرد بالعربية

احتفل نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، بحصوله على لقب "أفضل لاعب في العالم"، والذي كان مرشحا له كذلك اللاعب المصري محمد صلاح.

وحصد مودريتش جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، متفوقا على الثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي مع ريال مدريد، كما قاد منتخب كرواتيا لبلوغ نهائي كأس العالم.

© REUTERS / ANTONIO BRONIC لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم

وقال مودريتش عقب التتويج بالجائزة: "أود شكر زملائي في ريال مدريد ومنتخب كرواتيا على مساهماتهم معي. هم لهم الدور البارز بوقوفي هنا وتحقيقي الجائزة".

وأضاف: "أشكر رونالدو ومحمد صلاح على ما قدماه هذا العام. هما لاعبان رائعان ويستحقان الفوز بالجائزة".

ونشر بعد ذلك مودريتش تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بلغات عديدة من بينها اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية.

وقال في تغريدته باللغة العربية: "إهداء إلى كل من يحب كرة القدم".

إهداء الي كل من يحب كرة القدم #Thebest pic.twitter.com/7ZCV79eJjm — Luka Modrić (@lukamodric10) September 24, 2018

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يذكر أن محمد صلاح فائز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام.

وحصل صلاح على الجائزة عن هدفه في مرمى إيفرتون متفوقا على 9 أهداف أخرى أهمها هدف نجم روسيا دينيس تشيريتشيف ضد كرواتيا في كأس العالم، وهدف ليونيل ميسي ضد نيجيريا، والفرنسي بافار ضد الأرجنتين، وغاريث بيل ضد ليفربول، ورونالدو ضد يوفنتوس.